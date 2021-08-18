«Мою профессию она просто уничтожила»: Земфира высказалась о пандемии

Певица родом из Уфы Земфира написала на своей странице пост, в котором рассказала о негативном влиянии пандемии на её профессию.

По словам артистки, период пандемии — это «времена тёмные». Она выразила недовольство поступающими ей предложениями о том, чтобы она пела и играла онлайн. Ведь в таком случае площадку, звук, свет и репетиции ей придётся оплачивать самой. Она заявила, что пандемия «жёстко ударила по всем», но профессию певца она «просто уничтожила». Артистка призналась, что уже больше не хочет давать концертов. — Потерянные билеты ничто в сравнении с потерянной профессией, — заключила она. В комментариях под постом многие поклонники выразили слова поддержки и любви к певице. Напомним, в конце июля Земфира выпустила мини-альбом под названием «Ах». Он включает в себя четыре песни. Альбом можно послушать на всех музыкальных онлайн-площадках.

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