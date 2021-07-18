На юго-востоке Башкирии отреставрировали туристический объект с интересной историей

В Белорецке отреставрировали и готовятся открыть для экскурсий старинную водонапорную башню, которой больше ста лет. Об этом рассказал в соцсетях глава Белорецкого района Андрей Иванюта.

Известно, что эта башня, которую называют также пожарной каланчой, была построена в 1916 году. Она была предназначена для набора воды из местного пруда в стальную емкость, расположенную на высоте 18 метров, а уже из нее вода поступала по трубам к строениям так называемого Верхнего селения. Смотровая площадка также служила постом для пожарных, которые в случае пожара в ночное время вывешивали фонари, сделанные из бычьих пузырей, как сигнал для сбора по тревоге для пожарной дружины. Андрей Иванюта предупредил, что лестница на башню слишком крутая, поэтому для детей доступ в башню ограничен. Доступ на башню для посетителей будет открыт с 21 июля.

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