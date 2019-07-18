За мастерство и развитие культуры: Аскару Абдразакову вручили орден Салавата Юлаева

Аскар Абдразаков - оперный певец, Народный артист РБ, солист Мариинского театра, приглашенный солист Башкирского государственного театра оперы и балета. Окончил Уфимский институт искусств, учился в аспирантуре Московской государственной консерватории. Победитель и лауреат международных музыкальных конкурсов, в 2001 году получил золотую именную медаль и премию Фонда Ирины Архиповой «За выдающиеся достижения в исполнительском искусстве в последнее десятилетие XX века».

Напомним, в марте текущего года Аскар Абразаков был назначен советником по культуре и искусству врио главы РБ Радия Хабирова. В этом году Аскар Абдразаков выступил инициатором создания платформы для работы с талантливыми детьми республики на базе ГКЗ «Башкортостан».