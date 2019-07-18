За мастерство и развитие культуры: Аскару Абдразакову вручили орден Салавата Юлаева
Соответствующий указ подписал врио главы РБ Радий Хабиров в день пятидесятилетия артиста.
Аскар Абдразаков - оперный певец, Народный артист РБ, солист Мариинского театра, приглашенный солист Башкирского государственного театра оперы и балета. Окончил Уфимский институт искусств, учился в аспирантуре Московской государственной консерватории. Победитель и лауреат международных музыкальных конкурсов, в 2001 году получил золотую именную медаль и премию Фонда Ирины Архиповой «За выдающиеся достижения в исполнительском искусстве в последнее десятилетие XX века».
Напомним, в марте текущего года Аскар Абразаков был назначен советником по культуре и искусству врио главы РБ Радия Хабирова. В этом году Аскар Абдразаков выступил инициатором создания платформы для работы с талантливыми детьми республики на базе ГКЗ «Башкортостан».
Орден Салавата Юлаева учрежден в 1998 году, вручается за плодотворную государственную и общественную деятельность, за героизм, высокие профессиональные достижения, за заслуги в науке, культуре, охране общественного порядка, за успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения. На данный момент орденом награждены около 300 человек. В текущем году орденом были награждены президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, мэр Сибая Рустем Афзалов, председатель Союза театральных деятелей РБ Ахтям Абушахманов и др.