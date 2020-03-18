«Радик, зачем трогать Бродского?»: писатель Башкирии выступил против рэпа Элвина Грея

Об этом сообщил на своей странице в Facebook член правления Союза писателей Башкирии Айдар Хусаинов, опубликовав открытое обращение Радику Юльякшину, выступающему под псевдонимом Элвин Грей.

Айдар Хусаинов в нем обращает внимание Радика на то, что ему надо «петь родные песни о деревне, раз уж он родился в Башкирии». При этом поэт задается вопросом «хочешь быть как Пусси Райот?», намекая, судя по всему, на провокационные манеры исполнителя. В период пандемии коронавируса Айдар Хусаинов также пожелал Радику Юльякшину «не болеть».

«Ты прочёл нам эти стансы, словно петел,

Только этим, дорогой, попутал рАмсы.

Говоришь, что хочешь быть, как чёрный рэпер?

Но колхозник нам милей, чем иностранцы.

Нам родные только песни помогают,

Одолеем с ними всякий злобный вирус.

Хоть немного бы прислушался к агаю.

Пусть хожу я тут без ордена на вырост».

«Запретить бы тебя, что ли, на неделю,

Но не знаю вот, к кому бы обратиться».

«Я надеюсь, что с тобою я не грубо

Обошёлся, если только не излишне.

Если встречу тебя как-нибудь у клуба

Обниму тебя, ты не болей, дружище!», — вот лишь некоторые строчки из обращения Айдара Хусаинова.

Напомним, что ранее Элвин Грей собрал аншлаг в московском Крокус-Сити Холл, а не так давно он заявил, что решил написать рэп-композицию «Не выходи из комнаты», в которой будут использованы строчки знаменитого стихотворения Иосифа Бродского. В словах новой композиции содержится призыв «Слейся с обоями, забаррикадируйся от космоса, эроса, расы, вируса».