На восстановление горевшей усадьбы Бухартовских в Уфе потребуется от 30 до 50 млн руб

По предварительным оценкам архитекторов, полная реставрация памятника архитектуры займет от 30 до 50 млн рублей. Специалисты уже провели 3d-съемку исторического объекта. Именно благодаря ней можно оценить точную стоимость реставрационных работ. По словам директора Научно-производительного центра при Башкультнаследии Данира Гайнуллина, даже если саму усадьбу Бухартовских не удастся отреставрировать по разным причинам, ее трехмерная копия позволит восстановить архитектурный памятник.

«Если даже реставрация состоится не сразу, на руках у нас будет цифровая копия объекта с точностью до 0,1 мм, и на ее основании реставраторы смогут воссоздать памятник в точном соответствии с оригиналом», - цитирует РБК Данира Гайнуллина.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 марта памятник деревянного зодчества начала XX века, усадьба Бухартовских, пережила серьезный пожар. Тогда общественность предположила, что памятник подожгли.

На следующий день члены Союза по правам человека при главе Башкирии, журналисты, общественные деятели города и просто неравнодушные уфимцы вышли на серию одиночных пикетов у усадьбы с требованием сохранить не только ее саму, но и другие памятники старины в городе.

После этого в правительстве региона и мэрии Уфы решили разобраться в случившемся. Власти Уфы сообщили, что вновь выставят здание на торги, а глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что памятник «никому не отдаст».