«Любовь не отнимешь!»: Нэркес Юлдашева станцевала башкирский танец в противогазе
Таким образом она бросила вызов панике вокруг пандемии коронавируса.
В последние несколько недель в связи с пандемией коронавируса жители столицы ведут себя по-разному. Кто-то паникует и скупает всю гречку и туалетную бумагу в магазинах, а кто-то несмотря на распространяющийся вирус старается не унывать.
Так, например, дочь народного артиста Башкирии Роберта Юлдашева решила показать вирусу, что она его не боится и сняла на видео танец в противогазе. Подписчиков девушки развеселил ее поступок.
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Ты можешь отменять мои мероприятия. Ты можешь отнять моих зрителей. Ты можешь запереть меня дома... Но мою любовь к танцам ты не отнимешь, коронавирус! ⠀ @guzaldance знаю как провести сольник! Готовы к труду и обороне😜👊🏼
Публикация от Танцы| Уфа| Хореограф (@nerkes_yuldasheva)
— Ты можешь отменять мои мероприятия. Ты можешь отнять моих зрителей. Ты можешь запереть меня дома. Но мою любовь к танцам ты не отнимешь, коронавирус! — написала девушка в своих соцсетях.