«Любовь не отнимешь!»: Нэркес Юлдашева станцевала башкирский танец в противогазе

В последние несколько недель в связи с пандемией коронавируса жители столицы ведут себя по-разному. Кто-то паникует и скупает всю гречку и туалетную бумагу в магазинах, а кто-то несмотря на распространяющийся вирус старается не унывать.

Так, например, дочь народного артиста Башкирии Роберта Юлдашева решила показать вирусу, что она его не боится и сняла на видео танец в противогазе. Подписчиков девушки развеселил ее поступок.