В Уфе целый месяц будет идти фестиваль авторского кино «Провзгляд»
Сегодня, 11:34КультураАндрей КоролевФото: artoblaka.ru
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Ежедневные показы стартуют 23 марта в ЦСИ «Облака».
Ежедневно в «Облаках» можно будет увидеть авторское кино последних лет – участников и призеров фестивалей в Каннах, Венеции, Берлине, а также премии «Оскар». В их числе и две российских картины – «Кислота» Александра Горчилина (участник программы «Панорама» Берлинале-2019) и «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова (лучшая женская роль в программе «Горизонты» Венеции-2018). Откроется фестиваль комедией «Шедевр» (реж. Гастон Дюпра).
Все фильмы, которые покажут в рамках уфимского фестиваля, находятся в библиотеке кинопрокатной компании «ПРОвзгляд». 24 марта гендиректор компании Яна Макарова проведет мастер-класс об особенностях прокатной системы в стране и тонкостях дистрибуции независимого кино.
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