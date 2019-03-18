В Уфе целый месяц будет идти фестиваль авторского кино «Провзгляд»

Ежедневно в «Облаках» можно будет увидеть авторское кино последних лет – участников и призеров фестивалей в Каннах, Венеции, Берлине, а также премии «Оскар». В их числе и две российских картины – «Кислота» Александра Горчилина (участник программы «Панорама» Берлинале-2019) и «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова (лучшая женская роль в программе «Горизонты» Венеции-2018). Откроется фестиваль комедией «Шедевр» (реж. Гастон Дюпра).