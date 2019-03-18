Уфимский балет «О чем молчат камни» рассказал об истории Каповой пещеры

Музыку для балета написал член союза композиторов России Николай Попов. Совместно с балетмейстером Ринатом Абушахмановым он написал либретто, основанное на рассказах и диалогах с научным консультантом Владиславом Житеневым - археологом, доктором исторических наук, доцентом МГУ, автором первой научной монографии о пещере.

В записи музыки задействована этно-группа «Йатаган». В балете звучит электро-акустическая музыка с использованием аутентичных инструментов. В записи принимала участие этно-группа «Йатаган».

Балет «О чем молчат камни» рассказывает о далеких событиях эпохи палеолита, которые происходили в Каповой пещере. По мнению балетмейстера Рината Абушахманова, древние камни – это хранители неразгаданных истин и они способны поведать новые легенды о знаменитой пещере Шульган-Таш.