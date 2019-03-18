Уфимский балет «О чем молчат камни» рассказал об истории Каповой пещеры
Премьера состоялась 17 марта в Башкирском государственном театра оперы и балета в рамках проекта «Нуреевские дни».
Музыку для балета написал член союза композиторов России Николай Попов. Совместно с балетмейстером Ринатом Абушахмановым он написал либретто, основанное на рассказах и диалогах с научным консультантом Владиславом Житеневым - археологом, доктором исторических наук, доцентом МГУ, автором первой научной монографии о пещере.
В записи музыки задействована этно-группа «Йатаган». В балете звучит электро-акустическая музыка с использованием аутентичных инструментов. В записи принимала участие этно-группа «Йатаган».
Балет «О чем молчат камни» рассказывает о далеких событиях эпохи палеолита, которые происходили в Каповой пещере. По мнению балетмейстера Рината Абушахманова, древние камни – это хранители неразгаданных истин и они способны поведать новые легенды о знаменитой пещере Шульган-Таш.
Авторам важно, что в первобытное время пещера «Шульган-Таш» была не только надежным жилищем, но и своеобразным капищем, где совершались культовые обряды. Пещера была местом покаяния, здесь молились и поклонялись богам, приносили священные жертвы. Кроме того, Шульган-Таш – одно из мест, где зародилось искусство.