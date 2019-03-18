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Уфимский балет «О чем молчат камни» рассказал об истории Каповой пещеры
Сюжеты:
100 лет БашкирииСмог в СибаеБолеем за наших
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2019.03.17 %d0%a3%d1%84%d0%b0 %d0%9f%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b5%d1%80%d0%b0+%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b0+%d0%9e+%d1%87%d0%b5%d0%bc+%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%8f%d1%82+%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bd%d0%b8 %d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80+%d0%90%d1%80%d1%82%d1%83%d1%80+%d0%a1%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b2+%2813%29

Уфимский балет «О чем молчат камни» рассказал об истории Каповой пещеры

Сегодня, 16:00КультураАндрей КоролевФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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