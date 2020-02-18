В книжные магазины Башкирии поступили юбилейные издания Мустая Карима
Книги «Радость нашего дома» и «100 стихотворений» изданы к вековому юбилею со дня рождения народного поэта РБ в рамках масштабной акции Фонда им. Мустая Карима при поддержке издательства «Инеш».
Новые высококачественные издания доступны читателям более чем в 40 розничных торговых точках: книжной сети «Планета», магазинах «Эдвис», «Юные таланты Башкортостана», «Знания», издательстве «Белая река», магазинах издательств «Китап», «БашАкадемКнига», «А-Книга», а также в международном аэропорту «Уфа» им. Мустая Карима.
Сборник «Радость нашего дома» — красочное иллюстрированное издание большого формата, в который вошли повести «Радость нашего дома», «Петушиная мельница» и рассказы. В книге «100 стихотворений» собраны лучшие стихи Мустая Карима. Тиражи изданий составили по 3 тыс. экземпляров.
По словам менеджера магазина «Планета» Гульфины Вахитовой, книги Мустая Карима пользуются большой популярностью у читателей.
— За 2 дня до премьеры фильма «Сестренка» по повести «Радость нашего дома» всего Мустая Карима раскупили в нашей сети. С тех пор его книги постоянно спрашивали. Издания очень нравятся покупателям — иллюстрации, качество бумаги и самих книг, как их удобно держать в руках. Мы с радостью оповестили всех наших посетителей о появлении в магазинах долгожданных изданий.