В книжные магазины Башкирии поступили юбилейные издания Мустая Карима

Новые высококачественные издания доступны читателям более чем в 40 розничных торговых точках: книжной сети «Планета», магазинах «Эдвис», «Юные таланты Башкортостана», «Знания», издательстве «Белая река», магазинах издательств «Китап», «БашАкадемКнига», «А-Книга», а также в международном аэропорту «Уфа» им. Мустая Карима.

— За 2 дня до премьеры фильма «Сестренка» по повести «Радость нашего дома» всего Мустая Карима раскупили в нашей сети. С тех пор его книги постоянно спрашивали. Издания очень нравятся покупателям — иллюстрации, качество бумаги и самих книг, как их удобно держать в руках. Мы с радостью оповестили всех наших посетителей о появлении в магазинах долгожданных изданий.