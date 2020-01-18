Уфимский рэпер Morgenstern выпустил новый альбом «Легендарная пыль»
Вчера, 16:43КультураМинзаля АскароваФото: соцсети
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Пластинка заняла второе место в Apple Music, во Вконтакте ее прослушали более 4 млн раз.
Свой третий альбом уфимский рэпер Алишер Валеев, выступающий под именем Morgenstern, назвал «Легендарная пыль». Его продюсировал Marlow Beats , сведением занимался Пламли.
В лонгплей вошли десять треков, четыре из которых являются фитами: «Съел деда» записан со Slava Marlow, «Красное вино фристайл» – с Frame Tamer, «Домофон / Чича» – со Slava Marlow и Frame Tamer, «Ратататата» – с Витей Ак.
Новые песни Morgenstern исполнит на своих концертах в рамках тура Yung Hefner. Кстати, 28 марта у исполнителя состоится выступление в Уфе в «Тинькофф Холле».
Напомним, ранее Медиакорсеть сообщала о том, как рэпер заступился перед Басковым за юного земляка, снявшего пародию на его же песню.
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