Уфимский рэпер Morgenstern выпустил новый альбом «Легендарная пыль»

Свой третий альбом уфимский рэпер Алишер Валеев, выступающий под именем Morgenstern, назвал «Легендарная пыль». Его продюсировал Marlow Beats , сведением занимался Пламли.

В лонгплей вошли десять треков, четыре из которых являются фитами: «Съел деда» записан со Slava Marlow, «Красное вино фристайл» – с Frame Tamer, «Домофон / Чича» – со Slava Marlow и Frame Tamer, «Ратататата» – с Витей Ак.

Новые песни Morgenstern исполнит на своих концертах в рамках тура Yung Hefner. Кстати, 28 марта у исполнителя состоится выступление в Уфе в «Тинькофф Холле».