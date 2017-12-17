Режиссер башкирского ситкома «Домочадцы»: Я подсел на американские сериалы

Вышел в свет трейлер башкирского сериала «Домочадцы», съемки которого стартовали в Уфе в мае 2017 года.

Ситком «Домочадцы» – это первый совместный проект киностудии «Башкортостан» и Национального молодежного театра имени М.Карима. Режиссер сериала Роман Пожидаев рассказал Медиакорсети, кто является спонсором ситкома и как ему удавалось перевоплощаться из музыканта в режиссеры.

- Вы первый режиссер, решивший снимать башкирский ситком. Откуда взялась эта идея?

- В университете я учился на режиссёра ТВ, мне как раз телевизионные форматы были неинтересны. Все мои курсовые работы – это художественные короткометражки. Пару лет назад, каким-то странным образом я подсел на сериалы американского канала HBO – захотелось и самому снять.

- О чем будет сериал?

- Сериал о дружбе. Дружбе совершенно разных людей, волею судьбы оказавшихся на месяц в одной квартире.

- Вы – русский режиссер, снимая сериал на башкирском языке, столкнулись ли с трудностями перевода?

- Нет, как таковых, трудностей я не ощутил. Тем более что я играю в башкирской рок-группе «Бурелар». Уже успел понять особенности башкирского языка.

- Да, насчет музыки, это удивительно. Как вам удается перевоплощаться из музыканта в режиссера?

- Музыкой я занимаюсь с семнадцати лет. Со школы еще начал играть в группах. В режиссёра я не перевоплощался – это всё происходит параллельно. То есть я режиссёр и музыкант одновременно. Вообще я по первому образованию учитель географии. Когда учился на 3-м курсе, именно музыка привела меня на студию звукозаписи, а студия звукозаписи – на съёмочную площадку в качестве звукорежиссёра. В кино я пришёл как звукач. Два полных метра в этой роли сделал и несколько короткометражек. 10 лет работаю на киностудии «Башкортостан», постепенно проявился интерес к режиссуре – получил второе высшее образование именно в этом направлении. Ситком – это моя 10-я работа в качестве режиссёра.

- Почему сейчас решили снимать сериал? Не кино или короткометражку, а сериал? Это ведь что-то абсолютно новое для Башкортостана, на вас ложится большая ответственность.

- Мне стал интересен жанр ситком. В теории – это ситуационная комедия, комедия положений. Таких пьес за всю историю драматургии полно. Однако если говорить о жанре, то это американская ТВ передача при живом зрителе, отсюда и закадровый смех. Так же это павильон, декорации – то есть единство времени и места действия. Хотя, в нашем случае, последним пунктом мы пожертвовали.

- А где проходили съемки сериала?

- Мы снимали в киносъемочном павильоне киностудии “Башкортостан”, а также на дополнительных локациях – ГКЗ “Башкортостан”, Молодёжный театр, магазины, кафе и т.д. Натурных сцен в нашем сериале не будет.

- Как вы считаете, почему сейчас сериалы имеют такую популярность по всему миру? У вас есть любимый сериал?

- Да, мне очень нравится «Счастливчик Луи». А по поводу возросшей популярности сериалов…не знаю, многие киношные режиссёры стали их делать. Получается, как большое и интересное кино, удовольствие от просмотра растягивается.

Видео

- Я знаю, что преимущественно выбор актеров пал на Национальный молодежный театр имени М. Карима. Почему вы выбрали для сериала актеров этого театра?

- Да, это так. В «Домочадцы» заняты артисты молодёжного театра, так как пилотную серию мне разрешил снимать директор именно этого театра Азат Зиганшин. Изначально ситком не был в плане киностудии, и я собирался снимать его самостоятельно на сцене театра – артисты были бы рядом. Но, к счастью, получилось включить в план киностудии и снималось всё как положено.

Мы сейчас как одна сплоченная команда. На съемках много моментов было, которые навсегда в памяти останутся, в том числе и смешных. Например, вот снимаем мы сцену, а тут раз водитель в кадр зайдет, чтобы что-то спросить у актера. Или сами актеры начнут как-то странно называть своих персонажей, просто имена путать. Это, как говорится, все то, что останется за кадром.

- Кто является спонсором ситкома?

- Про финансы говорить не могу, я не продюсер. Могу лишь отметить, что часть средств - это бартер, часть - целевые деньги министерства культуры, а другая часть - спонсорские.

- Сейчас вышел уже первый трейлер, когда планируете выход сериала, и будет ли он транслироваться по ТВ?