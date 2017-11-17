Рисунок карикатуриста из Уфы опубликовал на обложке «Советский спорт»

Столичное издание оценило карикатуру Камиля Бузыкаева на тему недавней давки на московском стадионе «Лужники».

На этой неделе общефедеральная газета «Советский спорт» опубликовала на своей обложке карикатуру уфимского художника Камиля Бузыкаева в качестве иллюстрации к материалу про недавнюю давку, происшедшую во время футбольного матча между сборными России и Аргентины.

Напомним, это событие произошло 11 ноября и вызвало широкий общественный резонанс. Многочисленные зрители были возмущены тем, что вынуждены были в плохую погоду после игры еще около часа оставаться на трибунах, а после долго добираться до станций метро.

- Журналисты «Советского спорта» присылают мне темы, и я предлагаю им свое видение. Эта обложка пока первая, - рассказал Медиакорсети Камиль Бузыкаев. – Я сотрудничаю с многими изданиями как из Башкирии, так и из других регионов, но при этом особо их не разделяю. Для меня главное – рисовать.

Напомним, популярность нашего талантливого земляка в этом году особенно начала набирать обороты. Его карикатуру, посвященную беспорядкам в Каталонии, опубликовал в своем твиттере знаменитый мастер компромата Джулиан Ассанж.