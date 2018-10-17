Солисты группы «Би-2» станцевали в Уфе под песню Шевчука

- Гуляли по Уфе и попали с Борей в серьёзный хоровод. Через полтора часа танцевальной карусели сказались сильнейшие перегрузки: бешено билось сердце, закружилась голова, у меня из ушей потёк кленовый сироп, у Бори отнялась борода. И только когда в моём телефоне разрядилась батарея и затихла поставленная Шуриком на репит песня Юрия Шевчука, мы, наконец, поняли, «Что такое осень», - так отчитался о пережитых в Уфе чувствах в своем Instagram Лева «Би-2».