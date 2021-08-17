Жители Ивановской области могут лишиться объекта культурного наследия из-за бани

В Ивановской области невозможно реконструировать монастырь XV века из-за того, что на его территории функционирует «Плесский банный дом». По версии журналистов, его владельцем является сын бывшего настоятеля прихода Серафима Саровского в Иванове Андрея Львова Савва.

Как пишет сайт newsivanovo.ru, в Иваново-Вознесенской епархии сообщили, что в планах была реставрация монастыря и Преображенской церкви, но сделать это стало невозможно, так как территория перешла частным владельцам, которые не согласовывали строительство банного комплекса с РПЦ. Владелицей «Плесского банного дома», зарегистрированного в 2021 году, числится Юлия Каганова. Тем не менее бани работают уже несколько лет. Комплекс при этом предлагает услуги спа, проведение «девичников» и «мальчишников», гости могут заказать алкогольные напитки и кальян. При этом ИП Гольдштейн Савва Андреевич, которое принадлежит сыну священника Львова, было исключено из ЕГРИП как недействующее еще в прошлом году. Через несколько месяцев было зарегистрировано ООО Кагановой. Сам Андрей Львов не один раз обращался в епархию с просьбой перевести его на службу в Плес, но получал отказы. По словам руководства епархии, священник не может служить в монастыре, на территории которого действуют бани с сомнительной репутацией, а сам комплекс при этом принадлежит его родственникам. Также Львов пытался шантажировать руководство, угрожая, что вынесет на всеобщее обозрение факты десятилетней давности о педофилии в стенах Никольского женского монастыря. Делом заинтересовался СК Москвы, СМИ опубликовали информацию о том, что шантаж происходит ради давления на Иваново-Вознесенскую епархию. Журналисты обратили внимание на то, что сам Львов является на особом положении, так как его отец — вице-президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник. Он содействовал возведению обеих церквей в Московском микрорайоне в Иванове, входящих в приход Серафима Саровского, главой которого раньше был Андрей Львов. Сегодня от всего монастырского комплекса осталась только Преображенская церковь 1849 года. Достопримечательность является объектом культурного наследия федерального значения, но не функционирует уже несколько лет. Предпринимали попытку восстановить ее в рамках программы «Культура России», но на реконструкцию не хватило финансирования. Епархия же отказала в реконструкции объекта из-за нахождения на территории монастыря бань.

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