Глава Башкирии показал результат благоустройства исторического села Николо-Березовка

Он рассказал, что село победило во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Минстроя РФ. В рамках проекта «Возвращение домой» была восстановлена историческая среда Николо-Березовки, не только восстановлена, но и осовремененна там, где это необходимо.