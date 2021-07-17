Глава Башкирии показал результат благоустройства исторического села Николо-Березовка

Глава Башкирии показал результат благоустройства исторического села Николо-Березовка
Глава Башкирии показал результат благоустройства исторического села Николо-Березовка
Сегодня, 11:03КультураИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
В своих социальных сетях Хабиров опубликовал впечатляющие фотографии до и после.

– Благоустраиваем историческую часть села Николо-Березовка в Краснокамском районе. Это единственное село республики, расположенное на берегу Камы. Поселение старинное, с богатой историей. Наша задача – сохранить эту историческую красоту и уникальность, – подписал фотографии руководитель региона.

Фото:фото из соцсетей

Он рассказал, что село победило во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Минстроя РФ. В рамках проекта «Возвращение домой» была восстановлена историческая среда Николо-Березовки, не только восстановлена, но и осовремененна там, где это необходимо.

Фото:фото из соцсетей

– Туристический потенциал у села очень большой, и мы готовимся к потоку гостей, – заявил Хабиров.

К июлю благоустроили сквер у Никольской церкви с выходом к пруду и детским площадкам, готовы круглый мостик, прогулочные зоны и пирс с понтоном. Сейчас идут дорожные работы и строительство амфитеатра. К концу года все работы завершим.Радий Хабиров

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