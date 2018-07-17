В Татарстане в конце лета приступят к экранизации «Зулейха открывает глаза»

У экранизации будет 8 серий. Как сообщает пресс-служба Казанского федерального университета, съемки состоятся в Лаишевском районе Татарстана в местечке Старая Пристань. Там строятся гигантские локации – спецпоселение Семрук, где оказывается раскулаченная героиня книги. В Казани же съемки запланированы в Казанском федеральном университете и в Казанском Кремле.

По словам руководителя дирекции казанского форума «Время кино» Альбины Нафиговой, планируется проводить как экстерьерные, так и интерьерные съемки главного здания Казанского университета и территории вокруг. В настоящее время полным ходом ведется подготовка двух казанских локаций, которые осенью будут совершенно точно задействованы — КФУ и Казанского Кремля. В КФУ покажут жизнь другого героя книги – профессора Лейбе.