«Новый Карузо» завершил карьеру

Как пишет газета «Известия» 17 июля, Лоретти решил сосредоточиться на ведении бизнеса: он владеет сетью продовольственных магазинов, а также пекарней и кафе.

К тому же 71-летнего певца стало подводить здоровье, он уже пережил инсульт. В прощальный тур артист отправится осенью.