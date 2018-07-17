«Новый Карузо» завершил карьеру

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Легендарный итальянский певец Робертино Лоретти принял решение завершить музыкальную карьеру.
Как пишет газета «Известия» 17 июля, Лоретти решил сосредоточиться на ведении бизнеса: он владеет сетью продовольственных магазинов, а также пекарней и кафе.
К тому же 71-летнего певца стало подводить здоровье, он уже пережил инсульт. В прощальный тур артист отправится осенью.
Робертино Лоретти получил всемирную известность еще будучи подростком, а его визитной карточкой стала песня «Ямайка». В прессе молодого певца стали называть «Новым Карузо».
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