Актеры из Башкирского театра драмы уехали в Эстонию на съемки

- Я давно наблюдаю за творчеством молодого актера Мурата Рафикова и для себя отметила, что он смог бы сыграть Салавата Юлаева, - рассказала Тансулпан Буракаева. - А на образ Юлая Азналина я искала дольше. Мне было важно, что это был мужчина средних лет, но при этом мудрый. Также важны голоса - у нас много диалогов между отцом и сыном. И мой выбор пал на Ильдара Гумерова.