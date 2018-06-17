Актеры из Башкирского театра драмы уехали в Эстонию на съемки
Мурат Рафиков и Ильдар Гумеров играют роли национального героя башкир Салавата Юлаева и его отца Юлая Азналина.
В эстонском городе Палдиски начались съемки документально-постановочного фильма «Дорогами Салавата», посвященного истории жизни национального героя Башкирии Салавата Юлаева.
Как сообщил «Башинформ», актеры Башкирского театра драмы им. М. Гафури Мурат Рафиков и Ильдар Гумеров принимают участие в съемахЮ исполняя роли национального героя башкир Салавата Юлаева и его отца Юлая Азналина.
Художником по костюмам в данной постановке выступил известный реконструктор Ильдар Гатауллин совместно со студией «Сарби» Саймы Хасановой. Художником-гримером работает эстонка Кайрит Неляндер, имеющая 20-летний опыт работы в кино.
Режиссером фильма является Тансулпан Буракаева. По ее словам, при создании образов главных героев авторы постановки взяли за основу их точные описания, сохранившиеся в архивных документах.
- Я давно наблюдаю за творчеством молодого актера Мурата Рафикова и для себя отметила, что он смог бы сыграть Салавата Юлаева, - рассказала Тансулпан Буракаева. - А на образ Юлая Азналина я искала дольше. Мне было важно, что это был мужчина средних лет, но при этом мудрый. Также важны голоса - у нас много диалогов между отцом и сыном. И мой выбор пал на Ильдара Гумерова.
Для справки
Киноэкспедиция «Дорогами Салавата» отправилась из Уфы в Эстонию 30 мая. Город П
Палдиски – это в прошлом крепость Рогервик, куда были сосланы на каторгу Салават Юлаев и Юлай Азналин. До этого съемочная группа вела съемки на всем пути следования в городах и селах России.