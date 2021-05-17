В Башкирском театре Оперы и балета состоялась премьера постановки «Дон Кихот»

В минувшие выходные в республиканском театре Оперы и Балета состоялась премьера постановки «Дон Кихот» автора Жюля Массне. Премьеру готовили 14 месяцев. За это время пришлось сшить более 400 костюмов, 200 головных уборов и 100 пар обуви.

Режиссером и исполнителем главной роли стал народный артист Башкирии Аскар Абдразаков. Дирижёром стал лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска» Артём Макаров. Премьеру оперы в Уфе посетил и глава республики Радий Хабиров. — В главной роли - Аскар Абдразаков. Но это еще и дебют Аскара Амировича - он режиссер-постановщик спектакля. Дульсинея - Елена Максимова, солистка Большого театра. Кстати, с этой постановкой наши артисты этим летом вновь будут блистать на исторической сцене Большого театра в Москве, — с гордостью сообщает руководитель региона.

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