Юрий Дудь выложил в своем Instagram фото Нагаевского шоссе в Башкирии

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На фотографии изображена дорожная развязка в Акбердино.
Российский журналист и видеоблогер, главный редактор Sports.ru Юрий Дудь разместил в своем Инстаграме фото с изображением дороги в Нагаево, которую директор уфимского музыкального ресторана Кирилл Шишов выложил несколькими днями ранее.
Как пояснил Кирилл Шишов, принтскрин сделан с ресурса culturalseason.ru с панорамой каменной переправы в Уфе.
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