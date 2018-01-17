В Башкирии утвердили премию главы Хайбуллинского района

Премия будет присуждена молодым людям от 16 до 30 лет, чьи успехи подтверждены грамотами, дипломами, благодарственными письмами или прочими наградными письмами победителей и лауреатов районных, республиканских, российских, международных конкурсов, олимпиад, фестивалей, авторскими свидетельствами на изобретения, публикациями в научных изданиях за 2016-2017 годы.