В Башкирии утвердили премию главы Хайбуллинского района

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Премию могут получить молодые люди от 16 до 30 лет включительно.
Глава Хайбуллинского района утвердил молодежную премию, сообщил в своем Инстаграме заместитель председателя Молодежной общественной палаты при Государственном Собрании Даян Султангужин.
Премия будет присуждена молодым людям от 16 до 30 лет, чьи успехи подтверждены грамотами, дипломами, благодарственными письмами или прочими наградными письмами победителей и лауреатов районных, республиканских, российских, международных конкурсов, олимпиад, фестивалей, авторскими свидетельствами на изобретения, публикациями в научных изданиях за 2016-2017 годы.
Напомним, ранее мы писали о том, что главу Хайбуллинского района Раиля Ибрагимова могут привлечь к суду за крупное мошенничество. В настоящее время ведется расследование.
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