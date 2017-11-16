В Башкирии восстановят родную деревню Салавата Юлаева

На восстановление потратят около 50 миллионов рублей.

В этнодеревне будет воссоздан быт башкир 17 века. Построят дом Юлаева в том же виде, в каком он был и дом его отца Юлая Азналина. Сейчас определяется площадка для строительства, к которому планируется приступить весной. На реализацию проекта уйдет около 50 миллионов рублей.