В Башкирии восстановят родную деревню Салавата Юлаева

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На восстановление потратят около 50 миллионов рублей.
В рамках проекта «Туристический аграрно-этнографический комплекс спорта и отдыха «Салауат Ватаны» планируется возродить родную деревню национального башкирского героя Салавата Юлаева, сообщает «Башинформ».
В этнодеревне будет воссоздан быт башкир 17 века. Построят дом Юлаева в том же виде, в каком он был и дом его отца Юлая Азналина. Сейчас определяется площадка для строительства, к которому планируется приступить весной. На реализацию проекта уйдет около 50 миллионов рублей.
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