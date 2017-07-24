В Уфе пройдет фестиваль кино об электронной музыке

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За пять дней уфимцы увидят пять фильмов, связанных с электронной культурой.
Как сообщает Ufa-Room, с 20 по 24 сентября в кинотеатре «Родина» впервые пройдет Фестиваль кино об электронной музыке EMFF.
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Зрители увидят фильмы «Я – Гагарин», «Sonica Sequence», «The legend of Kaspar Hauser», «I Dream of Wires» и «Эпоха танцев» - всего пять документальных фильмов о музыкантах, которые внесли огромный вклад в развитие электронной музыки и людях, которые повлияли на формирование культуры.
фестиваль об электронной музыке EMFFВидео
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