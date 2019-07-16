Вице-премьер Татарии указал Хабирову на проблемы сохранения памятников истории в Уфе

В частности, председатель нацсовета «Милли шура» Василь Шайхразиев обратил внимание Радия Хабирова на проблему разрушения исторического и культурного наследия в башкирской столице. Как передает «БИЗНЕС Online», это памятники, которыми могут в равной степени гордиться татарский и башкирские народы.

Речь идет о возможном сносе домов Зия Камали, комплекса Третьей соборной мечети, медресе «Хасания», дом имама Мухутдина Сатаева. Здесь свой путь начинали выдающиеся просветители, богословы, народные поэты Шайхзада Бабич, Сайфи Кудаш и другие. За это наследие активно бьется известная правозащитница, общественная деятельница Эльза Маулимшина, правнучка одного из имамов Третьей соборной мечети.

Также Василь Шайхразиев особенно отметил вопрос сохранения дом Марьям Султановой-Акчуриной, дочери крупного симбирского фабриканта Тимирбулата Акчурина, общественницы, благотворительницы, которая в своем доме содержала школу-приют для девочек с бесплатным обучением. Именно Марьям Султанова руководила первым в России женским мусульманским благотворительным обществом. Ее именем названо медресе в центре Уфы.

А не так давно, как и писала подробно Медиакорсеть, на средства татарского мецената Камиля Аблязова на доме Марьям Султановой была установлена мемориальная доска в ее честь.

Теперь же, согласно документам, размещенным на сайте администрации Уфы, власти намерены расселить и выставить дом на продажу. Объясняют они это муниципальными нуждами - дом признали аварийным, его будут расселять и позже выставят на торги с последующей реставрацией. Соответствующее решение подписано 4 июля.

- С одной стороны, расселение аварийного памятника - это выход и хорошо, если жильцы не могут его отреставрировать. С другой стороны, учитывая организацию властями Уфы консервацию расселенных памятников, а вернее, ее полное отсутствие, то расселение памятника и его дальнейшая заброшенность - это трагедия. Мы с вами прекрасно видим, как погибают расселенные памятники в Уфе. Это и усадьба Бухартовских и Лопатиных и доходный дом Видинеева и дом Степановых-Зориных на ул.Чернышевского, 49, - пишет правозащитница Эльза Маулимшина.

Отметим, что в последнее время проблема сохранения архитектурного и исторического наследия Уфы стоит особенно остро. Только за последние два месяца в Уфе снесли очередной памятник архитектуры 19 века - дореволюционный магазин - торговую лавку 1890 года постройки по адресу: улица Красина, 38. Также буквально на глазах горожан развалился знаменитый Дом Тихониных. Однако одним из самых главных символов уходящей старой Уфы, стал, пожалуй, дом Видинеева, который сгорел прямо на глазах у шокированных уфимцев, что немаловажно, за несколько дней до суда, где должна была решиться его судьба.