Лидер группы Outrider рассказал, что в Уфе уже не существует рок-тусовки

По словам музыканта, они случайно встретились с бывшим вокалистом, который предложил снова вместе выступать. Таким образом достали с полки альбом 20-летней давности и решили наконец выпустить его.

9 августа музыканты дают сольный концерт в «Огнях Уфы». Часть концерта будет состоять из старого материала, часть – из нового.

Анатолий Симонов также рассказал Likes.ru о состоянии рок-тусовки в Уфе. По его словам, рок-тусовки в столице Башкортостана уже нет.

«У нас даже радиостанции нет, а вы хотите тусовку? Кругом шансон или попса. Я к любой музыке хорошо отношусь. Но нет рок-радиостанции, нет популяризации, некому передавать опыт.

Возьмите большие города, Москву, например, – там есть радиостанции, поэтому там рок-тусовка выживает, несмотря на другие модные веяния. Помимо этого, там есть площадки для реализации. У нас этого нет.

На самом деле, это такая больная тема. Я преподаю, у меня есть ученики – они доходят до определенного уровня, когда могут что-то показать другим. Но им негде себя реализовать.

У нас ведь даже когда в заведение приходишь, играет или лаунж, или электронная музыка. Попсы уже нет почти нигде. Даже в «Рокс-кафе» сейчас другая атмосфера, чем несколько лет назад», - рассказал он.