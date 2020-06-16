Лаборатория оперы и этнодеревня «Шихан»: в Башкирии дадут миллионы на развитие языков

Напомним, что еще в феврале этого года вышел указ главы республики «О предоставлении субсидий и грантов в форме субсидий некоммерческим организациям Республики Башкортостан, участвующим в развитии институтов гражданского общества и реализующим социально значимые проекты». Ответственными за выполнение указа стали специалисты Фонда развития гражданского общества республики.

Самую большую сумму получил проект «Год башкирского языка 2020» Фонда поддержки башкирского народа «Возрождение» — 2 996 446,50 рублей. В рамках проекта запланированы фестивали-марафоны «Башҡорт теле йылы» по муниципальным районам РБ.

Существенную поддержку в размере 2 502 490 рублей получит Башгосуниверситет — в вузе решили организовать этнолингвокультурологическую экспедицию в северо-западные районы Башкирии.

Также крупную сумму получит Башкирский государственный театр оперы и балета — 2 525 063 рублей на работу лаборатории современной башкирской оперы.

Ассоциация представителей туриндустрии и здорового образа жизни «Аподит Туризм» из Стерлитамака получит 2 499 895 рублей на создание некой этнодеревни «Шихан», целью которой обозначены пропаганда и продвижение достижений культуры и искусства республики в РФ и за рубежом.

1 480 814 рублей получит Региональная общественная организация Совет матерей «Материнское сердце». Их проект представляет собой работу над колыбельными песни народов республики.

На создание различных вирусных роликов и клипов в сети в рамках проекта «100LB – 100 кратная Любовь к Башкирии» Фонда поддержки и развития образования Стерлитамака будет выделено 2 684 900 рублей.

«Собор русских Башкортостана» планирует на 1 566 730 рублей гранта организовать ряд научно-практических конференций, направленных на развитие русского языка, его диалектов, фольклора, а также проведение фольклорных фестивалей, рождественских вечеров, литературных конкурсов.

«Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан» по итогам реализации проекта организует методическое обеспечение уроков родного татарского языка в общеобразовательных организациях с русским языком обучения и выработает единый подход в составлении учебных пособий по изучению татарского языка в РБ. На это будет выделено 982 100 рублей.