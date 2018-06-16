В Башкирии пройдет автопробег «Путешествие по Родине Курая»

Как сообщил председатель Союза кураистов республики Артур Гайсаров изданию «Башинформ», колонна машин отправится ранним утром 17 июня с площади им. Салавата Юлаева.

Маршрут автопробега следующий: Уфа – Кармаскалинский район – Белорецкий район – Абзелиловский район – Баймакский район – Зилаирский район (д. Старо-Якупово) – Зилаирский район (с. Зилаир). Участники этих и близлежащих районов могут подключиться к автопробегу.

Открытие Республиканского конкурса исполнителей на башкирских народных инструментах откроется в 17.00 на центральной площади села Зилаир. В конкурсе примут участие исполнители на курае, думбыре, кыл-кубызе, ансамбли кураистов, семейные ансамбли.