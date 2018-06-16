Фильм Айнура Аскарова о стихии в Башкирии получил грант Минкульта РФ

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Картина «Буран», основанная на реальных событиях 2016-го года, вошла в список фильмов, получивших финансирование Минкульта РФ в 2018 году.
О точной сумме финансирования не сообщается. Известно, что выпускник ВГИКа и Академии Никиты Михалкова Айнур Аскаров работает над проектом около года вместе с Айдаром Акмановым. «Буран» станет полнометражным игровым фильмом.
Напомним, фильм повествует о событиях, когда зимой 2016-го года в Хайбуллинском районе республики из-за сильной снежной бури сразу несколько населенных пунктов оказались отрезаны от цивилизации.
В настоящее время режиссер также занимается съемками картины «Таганок» по одноименной повести классика Мустая Карима.
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