Фильм Айнура Аскарова о стихии в Башкирии получил грант Минкульта РФ

О точной сумме финансирования не сообщается. Известно, что выпускник ВГИКа и Академии Никиты Михалкова Айнур Аскаров работает над проектом около года вместе с Айдаром Акмановым. «Буран» станет полнометражным игровым фильмом.

Напомним, фильм повествует о событиях, когда зимой 2016-го года в Хайбуллинском районе республики из-за сильной снежной бури сразу несколько населенных пунктов оказались отрезаны от цивилизации.