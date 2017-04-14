НТВ в новом сезоне снизит долю агрессивного контента - гендиректор

Генеральный директор НТВ Алексей Земский в интервью «Коммерсанту» рассказал об итогах первого телесезона, который полностью прошел под его руководством.
- Удалось остановить снижение доли к концу года, а с января мы начали устойчиво расти, - отметил Алексей Земский. - С 1 января по 31 мая 2017 года доля НТВ составила 10% в аудитории 18+, среди мужчин 18+ НТВ по-прежнему лидирует с долей 10,9%. Наблюдается постепенное омоложение аудитории. Прирост среди зрителей 14–44 лет в первом квартале составил 5,5%, в то время как у конкурентов произошло значительное снижение.
Также он ответил на вопрос о планах на будущий сезон. По словам Земского, зрителей НТВ в сезоне-2017/18 ждут громкие премьеры: «Хождение по мукам», «Мост», «По ту сторону смерти» с Сергеем Гармашем и Светланой Ходченковой, «Жена полицейского» с Викторией Толстогановой, «Казнить нельзя помиловать» с Марией Кожевниковой и др. Появится новая развлекательная программа - «Ты супер! Танцы».
- Планируем дальше обновлять линейку лайфстайл-проектов, добавим программу про путешествия «Пора в отпуск», - добавил гендиректор НТВ.
Коснулся Алексей Земский и вопроса о снижении доли агрессивного контента в телеэфире.
- В топе самых рейтинговых событий НТВ за сезон-2016/17 ровно половина — новые проекты. А одного из старых, самого скандального «Говорим и показываем», уже нет. Это шаг к реализации новой стратегии, направленной на снижение количества агрессивногhttps://www.kommersant.ru/doc/3326021о и провокационного контента, - отметил он. - Наше самое рейтинговое событие сезона — «Новые русские сенсации», выпуск про пророчества Ванги. Ничего скандального в этом нет, чистая мистика. На втором и третьем местах — «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой и «Секрет на миллион» — выпуск с Филиппом Киркоровым, где он открывает свою тайну, собрал долю 20,4%. В то же время на НТВ появились новые форматы, например детский вокальный конкурс «Ты супер!». Количество просмотров его эпизодов на сайте ntv.ru и нашем YouTube-канале превысило 50 млн…Постепенно зрители начинают воспринимать на НТВ советские фильмы. Кроме того, фильм «Ледокол», созданный в партнерстве с НТВ, 2 апреля собрал долю 12,1% в аудитории 18+. Для нас это говорит о том, что зрители начинают воспринимать НТВ как канал для просмотра всей семьей, не опасаясь за свое душевное равновесие.
Полностью интервью с Земским можно прочитать на сайте «Коммерсанта».