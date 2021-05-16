В Башкирии сельским работникам культуры обещали 60 грантов по полмиллиона рублей

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о программе «Сельский работник культуры», которая стартует в республике с сентября.

14 мая на форуме «Арт-Курултай» в Уфе глава Башкирии Радий Хабиров в ходе своего выступления проанонсировал запуск программы «Сельский работник культуры», запланированный на сентябрь. По словам главы региона, соответствующее распоряжение он уже подписал. Новая программа предполагает выделение 60 грантов по 500 тысяч рублей на поддержку работников сельских учреждений культуры. - Культура является важным нравственным кодом, который определяет образ жизни людей, - подчеркнул Радий Хабиров. Напомним, в Башкирии уже действуют федеральные и региональные программы «Земский учитель», «Земский доктор», «Сельский тренер».

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