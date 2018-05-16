В Уфе начинается трехмесячный культурный проект «ArtСреда»

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Масштабные концерты пройдут в городских парках.
С мая по август текущего года в парках культуры и отдыха реализуется культурный проект «ArtСреда», сообщили в пресс-службе администрации города.
Проект стартует сегодня, 16 мая, в парке Гафури. В 13:30 на сцене парка выступит духовой оркестр Городского дворца культуры.
В парке имени Якутова в 17:30 пройдет выступление фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас».
В саду культуры и отдыха имени Аксакова в 17:30 начнется культурная программа Городского культурно-досугового центра.
Следующие концерты пройдут 23 и 30 мая.
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