В Уфе начинается трехмесячный культурный проект «ArtСреда»

С мая по август текущего года в парках культуры и отдыха реализуется культурный проект «ArtСреда», сообщили в пресс-службе администрации города.

Проект стартует сегодня, 16 мая, в парке Гафури. В 13:30 на сцене парка выступит духовой оркестр Городского дворца культуры.

В парке имени Якутова в 17:30 пройдет выступление фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас».

В саду культуры и отдыха имени Аксакова в 17:30 начнется культурная программа Городского культурно-досугового центра.