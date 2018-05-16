Проза уфимского писателя попала в шорт-лист премии имени Пушкина

Известный уфимский писатель, публицист, журналист сайта «РБК-Уфа» Игорь Савельев попал в шорт-лист премии с произведением «Ложь Гамлета». Всего в шорт-листе — произведения десяти авторов из Казани, Санкт-Петербурга, Пензы, Москвы, Омска, Сан-Диего, Кубинки. Их выбрали из 3069 присланных работ.

- Герой моей повести – журналист, его зовут Олег, он работает на телеканале, специализирующемся на скандальных разоблачениях, - рассказывает Игорь. - По сути, Олег работает киллером, выпуская заказные «сенсационные расследования». Мы знакомимся с ним в момент, когда он «валит» модного театрального и кинорежиссера Аркадия Коноевского (его новый спектакль, которым возмущены очередные ряженые – «Гамлет», поэтому «разоблачительный» фильм Олега и называется «Ложь «Гамлета»). Но линия интеллектуального поединка с режиссером, которого обвиняют то в оскорблении нравственности, то в растлении несовершеннолетних, то в экономических нарушениях (и в конце концов, разумеется, посадят) – скорее фон для личной драмы Олега, который находится на перепутье.

Он решает для себя, в числе прочего, есть ли всё это та самая «столичная журналистика», ради которой он рванул в Москву и бросил в провинции семью. На фоне кризиса среднего возраста его ждет новая встреча с экзальтированной девушкой по прозвищу Газоза, случайная связь с которой несколько лет назад странно повлияла на его жизнь, - говорит писатель. С этим связана и основная линия развития сюжета.

По словам Игоря Савельева, повесть «Ложь Гамлета» будет напечатана в июньском номере московского литературного журнала «Октябрь».

Писатель рассказал нам, что темы, связанные с нынешним положением кино и театра (одна из тем повести), волновали его давно, однако делать из нее прозу он не планировал.

- Просто однажды у меня родился сюжет, и я начал писать. Это было в сентябре, когда мы с семьей отдыхали на море. Там же, на балкончике, на планшете я и написал первые главы.

На вопрос о том, почему выбор пал именно на «Ложь Гамлета», Игорь Савельев ответил так:

- На самом деле я не так уж и много пишу. Тем более, премия «Лицей» отличается очень жесткими формальными требованиями. В частности, это должен был быть текст, либо еще не опубликованный, либо опубликованный в 2017 году, объемом от 4 до 12 авторских листов (авторский лист – 40 тыс.зн.). Конкретно такой текст был у меня один. У меня есть, например, большой роман, еще не опубликованный, пока лежит в издательстве, но он вдвое больше верхних границ «Лицея» по объему конкурсной работы.

По словам Савельева, к премии имени Пушкина он присматривался сразу же, с ее появления в прошлом году.

- Дело в том, что в «молодежных» литературных премиях (раньше была такая – «Дебют», потом она закрылась и открылся «Лицей», + несколько проектов поменьше), и вообще в каких-то проектах «молодой литературы», я активно участвовал больше 10 лет назад, потом прекратил. Мне казалось неэтичным, например, выдвигаться на премию «Дебют», если я в это же время делаю с ней какие-то проекты и выгляжу чуть ли не как член команды.

Поэтому после 2008 года я на нее не подавал заявок. К «Лицею» я присматривался с интересом с того момента, как только он появился в прошлом году, мне импонирует то, как устроена эта премия, там такие четко прописанные процедуры, документы и т.д. и т.п. – видимо, от этого во мне радуется немецкая кровь, я ведь наполовину немец. Мне все еще нет 35 лет, так что по правилам премии я прохожу в участники, - рассказал Савельев в беседе с нашим корреспондентом.

Справка

Согласно положению конкурса «Лицей», опубликованном на официальном сайте, премия присуждается ежегодно и учреждена с целью поиска и поощрения молодых талантливых российских авторов, продолжающих традиции Пушкина и вносящих весомый вклад в литературу и культуру страны.

В этом году жюри премии под руководством известного писателя, литературного критика Льва Данилкина вошли издатель и редактор Елена Шубина, историк литературы и литературный критик Юлия Подлубнова (Екатеринбург), поэт и переводчик Марина Бородицкая, лауреат премии «Лицей» в номинации «Поэзия» Владимир Косогов (Курск), лауреат премии «Лицей» в номинации «Проза» Кристина Гептинг (Великий Новгород).

Цель конкурса — поддержать молодых авторов и продвигать их произведения на международный издательский рынок, в том числе и на соискание крупных литературных премий, в том числе и Нобелевской премии (в области литературы).

На соискание премии выдвигаются произведения авторов на русском языке от 15 до 35 лет, ранее не выдвигавшиеся на национальные литературные премии. Место жительства автора произведения значения не имеет.

Общий призовой фонд Премии составляет 4 800 000 рублей.

Лауреаты премии определяются в двух номинациях: поэзия и проза.

В каждой номинации присуждаются три приза:

за первое место – 1 200 000 рублей,

за второе место – 700 000 рублей,