Напротив РКБ в Уфе начали рисовать граффити о врачах и коронавирусе

Накануне, 15 апреля, на стене дома, расположенного напротив Республиканской клинической больницы имени Куватова, которая сейчас закрыта на карантин после массового заражения коронавирусом, некий художник начал рисовать проникнутое большим идейным смыслом граффити.

Для размещения рисунка выбрана стена дома №65. В качестве образца за основу взята работа популярного карикатуриста MJ.Hiblen, который в последнее время много рисует по теме угрозы коронавируса.

Для изображения напротив РКБ выбрали наиболее задиристый сюжет, на котором женщина-врач показывает злобному возбудителю коронавируса неприличный жест, который, вероятно, предполагает, что так просто победить людей опасной инфекции не удастся.

Художник, взявшийся воплотить сюжет MJ.Hiblen на уфимской стене, сообщил нашим коллегам, которым удалось застать его на месте работы, что заказчиком работы является государственная структура. При этом сам исполнитель заказа попросил не раскрывать его имя.

По его словам, рисунок должен быть готов уже через три дня. Правда, сегодня, ему пришлось прервать работу из-за дождя.