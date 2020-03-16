Певица из Башкирии представит Россию на «Евровидении» в составе группы Little Big

На прошлой неделе российская группа Little Big представила песню, с которой они отправятся на международный конкурс «Евровидение – 2020». Группа также сняла клип. Музыканты для записи песни пригласили на подмогу еще нескольких музыкантов – вокалистку группы «Ленинград» Флориду Чантурию и фронтмена коллектива The Hatters Юрия Музыченко.

Сегодня, 16 марта, выяснилось, что именно таким расширенным составом музыканты отправятся на конкурс. Об этом они сообщили на официальной странице группы в социальных сетях. А это значит, что певица из Башкирии также будет представлять Россию масштабной сцене.