На вручение премии «Чартова Дюжина» собралось 10 тысяч человек

Вручение XI Ежегодной национальной премии «Чартова Дюжина» 2018 состоялось на арене «ВТБ «Ледовый Дворец» в Москве 15 февраля. Шоу #МЕЖДУПРОШЛЫМИБУДУЩИМ пришло посмотреть 10 тыс. человек, а также 3,5 млн зрителей следили за вручением наград в режиме реального времени благодаря прямой трансляции церемонии на канале НАШЕ ТВ и в социальной сети «Одноклассники».

Стоить отметить, что в этом году победителей этой популярной музыкальной премии выбирали особенным способом – с помощью народного голосования в социальной сети Одноклассники, которая стала генеральным информационным партнером премии. Проголосовать за своего любимо артиста мог каждый пользователь соцсети. В голосовании приняло участие около 2 млн человек.