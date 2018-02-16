На вручение премии «Чартова Дюжина» собралось 10 тысяч человек
Вручение XI Ежегодной национальной премии «Чартова Дюжина» 2018 состоялось на арене «ВТБ «Ледовый Дворец» в Москве 15 февраля. Шоу #МЕЖДУПРОШЛЫМИБУДУЩИМ пришло посмотреть 10 тыс. человек, а также 3,5 млн зрителей следили за вручением наград в режиме реального времени благодаря прямой трансляции церемонии на канале НАШЕ ТВ и в социальной сети «Одноклассники».
Стоить отметить, что в этом году победителей этой популярной музыкальной премии выбирали особенным способом – с помощью народного голосования в социальной сети Одноклассники, которая стала генеральным информационным партнером премии. Проголосовать за своего любимо артиста мог каждый пользователь соцсети. В голосовании приняло участие около 2 млн человек.
По итогам голосования в 13 номинациях победителями стали:
«Легенда» - Владимир Высоцкий,
«Солист» - Дмитрий Ревякин
«Солистка» - Лусинэ Геворкян
«Дуэт» - БИ-2 и Oxxximiron «Пора возвращаться домой»
«Лидер чарта» - ДДТ «Любовь не пропала»
«Благотворительность» - фонд «Лыжи мечты»
«Альбом» - 25/17 «Ева едет в Вавилон»
«Выбор Одноклассников» (рок-группа с наибольшим числом прослушиваний песен в соцсети) - группировка «Ленинград»
«Клип» - Ленинград «Вояж»
«Концерт» - БИ-2 в СК «Олимпийский» в рамках тура «Горизон событий»
«Взлом» - План Ломоносова
«Группа» - 25/17
Победителям вручены золотые пластинки.