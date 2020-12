5 событий недели: куда сходить в Уфе 14–17 декабря

Mkset собрал главные онлайн и оффлайн события с 14 по 17 декабря, на которые стоит обратить внимание.

14 декабря. Анимация Мультсериал «Хильда», запущенный Нетфликсом пару лет назад, стал чем-то вроде спасительного лекарства для тех, кто закончил смотреть «Время приключений» и «Гравити Фолз». Эту анимацию объединяет тесное переплетение фантастического и реального, которая в равной степени способна захватить и детей, и взрослых. Основой второго сезона по-прежнему выступают комиксы английского художника Люка Пирсона про девочку Хильду, которая живет в условной северной стране бок о бок с волшебными существами из скандинавского фольклора. Где: Нетфликс Цена: подписка на сервис 15 декабря. Выставка В галерее «Мирас» до конца года продолжается выставка «Фантомные объекты» творческого объединения «Кафедра психофизики». По предположению ее авторов, в мире необъяснимого существуют объекты, которые маркируются как сверхъестественные и неопознанные. При этом наблюдение за ними обусловлено ошибками сознания или совокупностью физических явлений, в результате которых рождаются неверные представления о природе вещей. «Кафедра» считает это направление безграничным для творческих процессов, особенно для синтеза художественного и научного. В этом направлении и выполнены работы, представленные в экспозиции. Photo: miras.ru Где: галерея «Мирас Цена: бесплатно 16 декабря. Лекторий по истории мирового искусства В музее им. Нестерова завершается краткий курс истории мирового искусства для молодежи, студентов и всех, кто впервые обращается к проблемам изобразительного искусства. В ходе лектория можно было познакомиться с разными стилями и художественными направлениями искусства от Древнего мира до авангардных течений ХХ века. 16 декабря пройдет заключительная лекция по постмодернизму второй половины ХХ века, лектор — научный сотрудник БГХМ им. Нестерова, кандидат искусствоведения Татьяна Капина. Photo: музей им. Нестерова Где: музей им. Нестерова Цена: 100-150 руб. 16 декабря. Сериал Григорий Константинопольский продолжает экранизации классической русской литературы на современный лад. На этот раз режиссер адаптировал поэму Гоголя «Мертвые души», пустив по просторам России своего Чичикова в исполнении Евгения Цыганова. В адаптированном сюжете чиновник из Москвы не скупает «мертвые души», но продает провинциалам кладбищенские места рядом со знаменитостями, что тоже вполне успешно помогает делать деньги из воздуха. Где: Ivi Цена: подписка на сервис 17 декабря. Онлайн-спектакль Пьеса «Человек из Подольска» Дмитрия Данилова всего за два года стала самым популярным театральным текстом в стране. Абсурдная ситуация допроса случайного гражданина в полицейском участке — актуальный и невыразимо точный портрет простого современного человека. И дело тут не в политике, не в тяжелом 2020 годе, и, как говорится, вообще ни в чем. Спектакль Михаила Бычкова в петербургском «Приюте комедианта» стал одним из первых спектаклей, поставленных по пьесе. Photo: театр "Приют комедианта" Где: Okko Цена: подписка на сервис

