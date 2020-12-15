5 событий недели: куда сходить в Уфе 14–17 декабря

В галерее «Мирас» до конца года продолжается выставка «Фантомные объекты» творческого объединения «Кафедра психофизики». По предположению ее авторов, в мире необъяснимого существуют объекты, которые маркируются как сверхъестественные и неопознанные. При этом наблюдение за ними обусловлено ошибками сознания или совокупностью физических явлений, в результате которых рождаются неверные представления о природе вещей. «Кафедра» считает это направление безграничным для творческих процессов, особенно для синтеза художественного и научного. В этом направлении и выполнены работы, представленные в экспозиции.