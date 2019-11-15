Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал Башкирию «отсталым регионом»

- Показатели маленькие, тем не менее некоторые регионы умудрились не справиться. Башкортостан, вы чего? Вы где? Стыдоба, позор! Я прошу региональный департамент обратить внимание на этот рейтинг при распределении грантов на следующий сезон. По кассовому исполнению нацпроекта у нас лучше, чем в других отраслях, — 73 процента. Но и тут есть проблемы: Чукотка, Крым, Ростов, Хакасия — хуже всех, - заявил Мединский, выступая перед министрами культуры и профильными вице-губернаторами регионов на координационном совете по культуре, который состоялся в Санкт-Петербурге.