В Уфе впервые пройдет фестиваль башкирского рока «Ural-Batyr»

Предусмотрены три этапа творческих состязаний.

Министерство культуры Башкирии объявило о приеме конкурсных работ для участия в первом фестивале башкирского рока «Ural-Batyr». Об этом сообщается на сайте главного культурного ведомства республики.

К участию приглашаются музыканты и группы, исполняющие рок на башкирском языке.

Конкурсная программа будет состоять из трех этапов. Первый этап предполагает рассмотрение демонстрационных материалов. Второй тур уже будет включать реальные выступления отобранных жюри конкурсантов, которым нужно будет исполнить 2-3 номера. Этот этап пройдет 30 ноября в Доме культуры РЦНТ.

Завершающим этапом станет гала-концерт, который пройдет 15 декабря в Доме культуры Республиканского центра народного творчества.

Заявки принимаются до 25 ноября 2017 года на электронный адрес [email protected]