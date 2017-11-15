Фильм уфимского режиссера попал в лонг-лист премии «Золотой Орел»

Картина Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью» претендует на победу в номинации «Лучший сценарий».

Накануне стал известен лонг-лист премии Российской Национальной киноакадемии «Золотой Орел» за 2017 год. Одним из реальных претендентов на победу оказался фильм уфимского режиссера Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью». Напомним, что автором сценария фильма является Айдар Акманов.

По данным оргкомитета премии, в этой номинации представлены 18 работ российских сценаристов. Официальная награда премии — статуэтка в форме золотого орла.

Конкурентами уфимского сценариста стали такие фильмы, как «Анна Каренина. История Вронского», «Викинг», «Время первых», «Нелюбовь» и другие. Многие из них были показаны по телевидению, а фильм «Из Уфы с любовью» пока демонстрировался только в кинотеатрах. В Башкирии фильм на протяжении нескольких месяцев неизменно собирает полные залы.

- Спасибо, Уфа! Скоро ровно 7 месяцев как мы в прокате, а "Родина" радует полными залами, - написал в соцсетях Айнур Аскаров.

Первый этап отбора номинантов путем тайного голосования продлится до 22 декабря. По правилам премии, после голосования члены Академии кинематографических искусств и наук России выберут из оставшегося числа по три номинанта в каждую категорию и пять – в главную номинацию «Лучший игровой фильм».