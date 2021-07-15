Верховный суд Башкирии сократил сумму штрафа Моргенштерну за нарушение авторских прав

Однако верховный суд республики изменил решение суда первой инстанции, определив взыскать с Алишера Моргенштерна в пользу истца Олега Лихачева компенсацию за нарушение исключительных прав на музыкальное произведение в размере 50 000 рублей. Об этом сегодня, 15 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.