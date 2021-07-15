Верховный суд Башкирии сократил сумму штрафа Моргенштерну за нарушение авторских прав

Верховный суд Башкирии сократил сумму штрафа Моргенштерну за нарушение авторских прав
Верховный суд Башкирии сократил сумму штрафа Моргенштерну за нарушение авторских прав
Вчера, 14:25КультураАнастасия ДесяткинаФото: Максим Блинов / РИА Новости
Ранее рэперу присудили выплатить 300 тысяч рублей в пользу автора песни «Владимир Путин молодец!».

Однако верховный суд республики изменил решение суда первой инстанции, определив взыскать с Алишера Моргенштерна в пользу истца Олега Лихачева компенсацию за нарушение исключительных прав на музыкальное произведение в размере 50 000 рублей. Об этом сегодня, 15 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Выяснилось, что ранее певец исполнял вышеупомянутую песню, однако это нарушало авторские права Олега Лихачева, который являлся ее автором.

Ранее певец участвовал в судебных процессах. Весной этого года он подал на обжалование штрафа за пропаганду наркотических средств в его видеоклипах.

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