Музыкальный критик Гаспарян прокомментировал слова Шевчука на концерте в Уфе

Музыкальный критик Гаспарян прокомментировал слова Шевчука на концерте в Уфе
Музыкальный критик Гаспарян прокомментировал слова Шевчука на концерте в Уфе
Вчера, 10:13КультураАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Журналист и музыкальный обозреватель Артур Гаспарян в ходе интервью каналу «Котрикадзе Дзядко» высказался о реакции зала на слова лидера группы ДДТ Юрия Шевчука на концерте в Уфе

Журналист и музыкальный критик Артур Гаспарян высказался о заявлении Юрия Шевчука в ходе концерта в Уфе. Своим мнением о высказываниях музыканта музыкальный обозреватель поделился в рамках интервью youtube-каналу «Котрикадзе Дзядко».

Так, по словам Гаспаряна, реакция зала на высказывания лидера группы ДДТ является «очень показательной».

— Очень показательная история с Юрой Шевчуком, потому что все эти апологеты… присвоили себе право говорить от имени народа. Они все время ссылаются, что они с народом. Мы за Россию. Мы являемся Россией, а не кто-либо другой. И мы видели реакцию многотысячного зала, который тоже является частью этого народа. Вот это тоже, наверное, была очень показательная картинка, которая очень напугала всех пропагандистов, потому что в их формуле «Мы — Народ» что-то не сходится. — говорит музыкальный критик.

Напомним, ранее в рамках концерта группы ДДТ в Уфе Юрий Шевчук сделал ряд заявлений о Родине. При этом, как отметил сам музыкант, зал выразил согласие с озвученными им высказываниями.

Позднее стало известно, что в Уфе в отношении Юрия Шевчука был составлен протокол за публичную дискредитацию Вооруженных сил РФ. Из уфимского суда дело было передано в Санкт-Петербург для рассмотрения по месту жительства певца. Однако, как стало известно ранее, суд Санкт-Петербурга выявил в материалах дела нарушения и вернул их обратно в Уфу.

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