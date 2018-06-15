50 тысяч рублей, 25 кг, полгода работы: как уфимка выиграла «Старкон»

Полгода работы, костюм весом 25 кг, бессонные ночи, трудности перелета… Все это - подготовка к самому масштабному конкурсу косплея в стране «Старкон». Полина Вишневская, занявшая первое место в престижной номинации «Студийный крафт» , рассказала Медиакорсети, почему косплей – это новый тренд, сколько денег и сил ушло на создание костюма и что дает «огонек Прометея» от вконтакте.

- Во-первых, поздравляю. Костюм безумно красивый. «Старкон» - это ваш первый опыт в подобных конкурсах?

- Благодарю. Нет, ранее я уже участвовала в разных конкурсах. Вообще косплеем занимаюсь где-то года 3. Мой самый первый костюм - Даэдрическая броня из игры Скайрим, с ней я поехала на свой первый фестиваль Москоукон-2016, который проходил в Москве. А в 2017 году я презентовала на «Старконе» свой костюм, свою броню Паладина. Кстати говоря, даже не дошла до финала, это меня очень расстроило. Видимо, та неудача послужила мощной мотивацией выиграть сейчас.

- Да, мотивация – страшная сила. Интересно, чем вас привлекают конкурсы косплея? Ведь вы, как и многие участники, долго готовитесь, придумываете образы, вкладываете деньги, кстати говоря. Что вами движет?

- Мне нравится творить, создавать. Именно на таких площадках я могу показать свое творчество, получить оценку, обратную связь. Ты вкладываешь душу в костюм и средства тоже. У меня ушло примерно 50 тысяч.

Одни только крылья весели около 17 кг, а весь костюм – 25 кг. Сейчас даже легкий рюкзачок на плечах вызывает боль.

Уже нельзя отрицать, что конкурсы косплея стали трендом. И этот тренд будет развиваться дальше. Косплей вышел за рамки, когда все выбирали аниме, весь костюм состоял из паричков и платьишек, сейчас косплей – уже западное направление. Но

самое интересное, что сейчас набирает популярность косплеить персонажей русских народных сказок.

Есть книга «Сказки старой Руси» нашего российского автора Романа Папсуева, это такие зарисовки, и на этом конкурсе много участников косплеили Кощея, Царевну-Несмеяну именно по этим сказкам.

- 50 тысяч? И это еще, я уверена, поверхностный подсчет. Не каждая среднестатистическая семья готова на костюм потратить столько.

- Да, это недешевое хобби. Есть участники, которые делают свои костюмы из бумаги и картона, например, используют очень дешевые материалы, я отдаю предпочтение более качественным материалам, чтобы изделия получались более долговечными и реалистичными.

Все зависит от человека. У всех свои увлечения. Кто-то считает, что в порядке вещей потратить те же 50 тыс. руб. на маникюр в каком-нибудь изысканном салоне, мои же ногти не видели маникюра уже несколько месяцев. Для меня этот пункт совсем не важен. Кто-то предпочтет прогулять эти деньги в клубе, для меня этот вариант вообще неприемлем.

- Муж вас поддерживает? Сам не участвует в конкурсах?

- Мой муж с нуля спроектировал конструкцию крыльев. Я ему очень благодарна. Большей поддержки от любимого мужчины и представить сложно . Но сам он не участвует в конкурсах.

- Расскажите о выбранной героине для вашего костюма.

- Это Святая Целестина из вселенной Вархаммер. Это большая игровая вселенная, там есть и книги, и фильмы, и игры. Этот персонаж один из самых эпичных, пафосных, это живая святая, герой, которого воскресил император этот вселенной. Да и просто безумно красивый персонаж в доспехах, а я всегда мечтала сделать крылья.

- Как вы провозили их в самолете?

- Нет, вы что, какой самолет, я отправляла все заранее транспортной компанией. Мой костюм занимает огромное место.

- Вместе с победой на «Старконе» выросло и чисто ваших подписчиков. Помимо повешенного внимания, что это вам дает?

- Я уже в четвертый раз получила «огонек Прометея» ВКонтакте. Это специальная отметка тем талантливым людям, авторам, которые создают уникальный контент. Далее ты получаешь повышенные просмотры. К примеру, моя запись, что я выиграла конкурс «Старкон», набрала уже 160 тыс. просмотров. А число подписчиков и вообще победы на конкурсах мне дают эйфорию, удовлетворение от проделанной работы, в том числе и денежные призы. За прошлую свою броню я выиграла три айфона, посмотрим, что принесет этот костюм.

- Чем вы занимаетесь?

- Я юрист, у нас семейная юридическая компания. Работа не связана с моим хобби. Хотя, возможно, оно сможет перерасти в проект, к примеру, в студию крафта косплея.

- Как вам само мероприятие, успели разглядеть других участников?

- «Старкон» - это на сегодняшний день самый крупный и самый серьезный конкурс косплея во всей России. Вообще в нашей стране проходит довольно много подобных конкурсов, практически в каждом регионе есть что-то такое.