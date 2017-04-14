Она скончалась на 84 году жизни после тяжелой болезни.

Минувшей ночью ушла из жизни татарская певица Альфия Авзалова. У певицы был тяжелый инсульт, не стало ее в 84 года.

Альфия Авзалова родилась в Башкирии, в деревне Кабан (Калтасинский район). О ней узнали в 1967 году, когда она выступила на декаде татарского искусства и литературы в Москве. После она стала солисткой Татарского государственного ансамбля песни и танца.