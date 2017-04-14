Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Она скончалась на 84 году жизни после тяжелой болезни.
Минувшей ночью ушла из жизни татарская певица Альфия Авзалова. У певицы был тяжелый инсульт, не стало ее в 84 года.
Альфия Авзалова родилась в Башкирии, в деревне Кабан (Калтасинский район). О ней узнали в 1967 году, когда она выступила на декаде татарского искусства и литературы в Москве. После она стала солисткой Татарского государственного ансамбля песни и танца.
Альфия Авзалова была заслуженной артисткой России, народной артисткой Татарстана, лауреатом Государственной премии РТ имени Тукая, кавалером ордена Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, обладателем почетного приза «Легенда татарской эстрады».
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей