Неожиданная смерть - это тоже повод для веселья

В Уфе состоялся показ черной комедии «Очень плохие девчонки» с шампанским и смехом на десерт.

Накануне на предпремьерном показе в кинотеатра «Искра» сети «Планета Кино» прошел настоящий девичник - с шампанским, шутками и заливистым смехом счастливых уфимских барышень. Набрался целый зал красавиц – блондинок, шатенок, брюнеток - лишь для того, чтобы с удовольствием и отличным настроением распробовать новую американскую комедию положений «Очень плохие девчонки».

Оглянемся назад и вспомним, что в далеком 1998 году на экраны вышла черная комедия Питера Берга «Очень дикие штучки», и вот в наши дни, спустя почти 20 лет, режиссер Люсия Аньелло сняла «женский» вариант юмористического кошмарика «Очень плохие девчонки». И надо сказать, у нее очень даже неплохо получилось.

Драму и комедию в одном флаконе удачно подали известные кинодивы: Скарлетт Йоханссон, Джиллиан Белл, Зои Кравец, Деми Мур и другие красотки.

История разворачивается в жарком Майями, где круглосуточное веселье – это неотъемлемая часть жизни. Сюжет немного нелепый, но чего в жизни не случается. Главные героини комедии - пять однокурсниц, они не виделись долгих десять лет. Они арендуют домик на пляже в Майами, а все потому, что одна из красоток собирается замуж. Ее подружки хотят повеселиться на девичнике.

По доброй американской традиции приглашается парень-стриптизер. Сюжет фильма бы не завязался, если бы накаченный, гибкий симпатяга вдруг не умер на этой вечеринке. Упс! Все плохо, очень плохо, ведь теперь девушкам грозит тюремный срок. Все ведет к тому, что труп нужно куда-то деть, причем очень срочно! Конечно, случись такое не на экране, а в жизни, было бы не до смеха. Смерть человека, пусть даже нелепая - это горе. Но на экране режиссеры более ста лет воплощают самые страшные кошмары человечества – от оживших динозавров, до убийств по неосторожности, и есть надежда, что по-настоящему в реальной жизни у зрителя ничего подобного не случится.

Несмотря на обилие шуток «на грани» и несерьезный характер сюжета, создатели фильма утверждает, что он, прежде всего, о дружбе.

Как рассказала в одном из интервью исполнительница главной роли Скарлетт Йоханссон:

- Этот фильм – своеобразное предупреждение о том, что таких людей надо ценить. Под покровом безумной комедии для взрослых мы спрятали очень добрый фильм о дружбе и ее важности в нашей жизни.

Героиням предстоит самим решать свои проблемы, тем более, что они реально виновны. Они будут спорить, ругаться, выяснять отношения. Ситуацию усугубляет алкоголь и запрещенные препараты в их крови – картина мира и происходящего вокруг немного искажена. Девушки не осознают, что убили человека по-настоящему. Но самое плохое для подруг, что именно они - главные подозреваемые. А полиция уже у них на хвосте!

Эта черная комедия по праву может претендовать на звание кинопремьеры недели. Хотели жары, лета? Вот! Получите и распишитесь. Смеяться от души - главная задача картины, которая научит главному – ценить дружбу и соблюдать закон.

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