На фестивале Alfa Future People 2017 впервые представят The Sound of Rum

Проект Casa Musica готовит множество сюрпризов для поклонников.

В России впервые направление The Sound of Rum будет представлено именно на сцене Casa Musica. В программе - хедлайнеры мирового масштаба, интересные локальные проекты, крутые активации, специальные гости, зажигательные танцы, бар. Casa Musica это не только живой звук, это подборка самой свежей и актуальной электронной музыки.

- Фестиваль Alfa Future People собирает ценителей электронной музыки и передовых технологий со всего мира: от России и Германии, до США, Японии и Австралии. Мы очень гордимся своим сотрудничеством с Casa Musica. Мы с удовольствием используем эту возможность, чтобы в этом году представить гостям фестиваля новые для нас направления в музыке. Свободный электронный звук без границ, создает атмосферу настоящего праздника в духе The Sound of Rum и разрушает привычные представления об EDM: Jungle, Araabmuzic, A-Track, Denzel Curry, Moodymann, Deep Fried Friends, Kito Jempere Live Band, Soul Surfers, Triangle Sun – это лишь часть исполнителей, чьи восхитительные live-сеты прозвучат на сцене Casa Musica, - говорит генеральный директор Alfa Future People Виктор Шкипин.