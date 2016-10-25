На 89-м году жизни скончался актер Алексей Баталов

Сегодня ночью скончался актер Алексей Баталов. Ему было 89 лет.

О том, что актер скончался сообщает РИА Новости новости со ссылкой на родственников Баталова. Прощание с артистом пройдет в Москве в Доме Кино.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал кончину актера Алексея Баталова огромной потерей не только для кинематографа и театра, но и для большинства российских семей, выросших на его фильмах.

Баталов родился в 1928 году. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна их самых известных его ролей — Гоша в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".

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