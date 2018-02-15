Основную сумму денег на ремонт цирка в Уфе ждут из федерального бюджета

Речь идет о почти миллиарде рублей.

Руководство уфимского цирка, который был закрыт в прошлом году в связи с аварийным состоянием, сообщило, каковы перспективы проведения открытия здания и возобновления цирковых представлений в нем.

Как сообщает РБК-Уфа со ссылкой на директора цирка Гузель Туктарову, сейчас ведутся переговоры с Министерством культуры России о финансировании реконструкции здания цирка. Подсчитано, что в целом по проекту на капитальный ремонт требуется около 970 млн рублей. При этом 100 млн рублей готово выделить правительство Башкирии, они уже заложены в бюджет региона. А вот насчет выделения федеральной доли средств на ремонт цирка пока полной ясности нет.

- Решение мы ожидаем в марте, - сообщила Гузель Туктарова. - Проект реконструкции у нас уже есть. После проведения тендера по отбору подрядчика мы сможем приступать к ремонтным работам. Они займут примерно полтора года, .

Из вышесказанного можно сделать вывод, что при благоприятном стечении обстоятельств уфимский цирк начнет работать в штатном режиме, скорее всего, не раньше 2020 года.