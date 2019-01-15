В Уфе в медицинском университете решили создать симфонический оркестр
Сегодня, 10:29КультураРустэм БашкирцевФото: Pixabay
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Об этом сообщили на официальной странице БГМУ во ВКонтакте.
Ректор Башкирского государственного медицинского университета, член-корреспондент РАН профессор Валентин Павлов создает в БГМУ симфонический оркестр, сообщили на официальной странице университета во Вконтакте.
Для оркестра БГМУ ищет музыкантов, играющих на следующих инструментах:
скрипка / альт / виолончель / контрабас / валторна / труба / тромбон / туба / флейта / гобой / кларнет / фагот / фортепиано / ударные инструменты.
Всем желающим стать частью оркестра нужно заполнить анкету вот здесь.
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