В Нидерландах установили памятник башкирским воинам

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Памятник был установлен в рамках фестиваля «Башкортостан — Нидерланды 2018».
В Королевстве Нидерландов возвели памятник башкирским воинам, сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.
Композиция состоит из двух памятников - генералу Бенкендорфу и башкирскому всаднику. Идею его создания, по словам минкульта, поддержал Рустэм Хамитов.
По мнению чрезвычайного и полномочного посла РФ, картины, изображающие период освобождения Нидерландов от армии Наполеона, вызывают естественный интерес к башкирскому народу, происхождению освободителей этих земель, его культуре и быту.
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