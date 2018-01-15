В Нидерландах установили памятник башкирским воинам

Композиция состоит из двух памятников - генералу Бенкендорфу и башкирскому всаднику. Идею его создания, по словам минкульта, поддержал Рустэм Хамитов.

По мнению чрезвычайного и полномочного посла РФ, картины, изображающие период освобождения Нидерландов от армии Наполеона, вызывают естественный интерес к башкирскому народу, происхождению освободителей этих земель, его культуре и быту.