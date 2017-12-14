Вымпел с именами башкирских художников установят на Северном полюсе

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Сейчас готовится эскиз вымпела, который поставят после подведения итогов рейтинга.
Имена победителей народного рейтинга «Любимые художники Башкирии» водрузят на самую северную точку планеты, сообщили в пресс-службе народного рейтинга художников республики.
Эскиз вымпела изготавливает башкирский художник Ринат Миннебаев. После подведения итогов и награждения победителей вымпел с именами победителей установят на Северном полюсе Земли.
Посмотреть работы художников и проголосовать за них можно здесь.
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