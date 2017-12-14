Вымпел с именами башкирских художников установят на Северном полюсе

Сейчас готовится эскиз вымпела, который поставят после подведения итогов рейтинга.

Имена победителей народного рейтинга «Любимые художники Башкирии» водрузят на самую северную точку планеты, сообщили в пресс-службе народного рейтинга художников республики.

Эскиз вымпела изготавливает башкирский художник Ринат Миннебаев. После подведения итогов и награждения победителей вымпел с именами победителей установят на Северном полюсе Земли.